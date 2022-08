Video: watson/lucas zollinger

Türkische Bärin vergreift sich am falschen Honig – und hat den Trip ihres Lebens

Honig hat für Bären bekanntlich eine unheimliche Anziehungskraft. Für die Tiere ist er ein seltener Leckerbissen, den sie ganz besonders lieben. So auch für ein junges Bärenweibchen an der türkischen Schwarzmeerküste, in der Provinz Düzce. Dummerweise hat sich das Tier aber am falschen Honig gütlich getan. Warum, erfährst du im Video:

Pontischer Honig – umgangssprachlich «verrückter Honig» – hat einen hohen Anteil an Nektar aus Rhododendron ponticum, auch bekannt als pontische Alpenrose. Die Pflanze enthält giftige Diterpene, was den Verzehr des Honigs in zu grossen Mengen zu einer sehr unangenehmen Erfahrung machen kann – sowohl für Mensch als auch für Tier.

Beim Menschen können bereits nach einem Teelöffel des Honigs erste Vergiftungserscheinungen wie Übelkeit oder Halluzinationen auftreten. Schwerere Vergiftungen können sogar zum Tod führen.

Selbstloser Imker

Glück im Unglück also für die Bärin, dass der Imker zur Stelle war. Und, dass er sie trotz ihres «Diebstahls» zum Tierarzt gebracht hat. Türkischen Medien zufolge soll sich das Tier mittlerweile erholt haben und in ein paar Tagen wieder in der Wildnis ausgesetzt werden können. (lzo)

