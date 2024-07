Video: watson/lucas zollinger

Pensionierte Kamala-Harris-Unterstützer in Golfcarts mischen republikanische Hochburg auf

Mehr «Videos»

Am Samstagnachmittag (Ortszeit) fuhren rund 500 Golfcarts durch «The Villages», eine eigens für Pensionierte gebaute Kleinstadt im US-Bundesstaat Florida. Mit dem ungewöhnlichen Konvoi wollten die Bewohnerinnen und Bewohner der Gated Community für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris mobilisieren:

Video: watson/lucas zollinger

Bereits bei den letzten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 kam es in «The Villages» zu ähnlichen Szenen, jedoch versammelten sich die Anhängerinnen und Anhänger der Demokraten damals nur in gut 300 Golfcarts.

Florida gilt bei den US-Wahlen jeweils als sogenannter «Swing State». Der Begriff bezeichnet einen Staat, in dem sowohl die Republikaner als auch die Demokraten eine gute Chance auf den Wahlsieg haben, der also gewissermassen auf der Kippe steht. Sie sind für die Wahl entscheidend. Florida ging bei den letzten beiden Präsidentschaftswahlen 2020 und 2016 an die Republikaner und ihr Kandidat Donald Trump. Nun scheint ihn Kamala Harris zurückerobern zu wollen.

Hochburg der Konservativen

«The Villages» gilt dabei als «rubinrot», also als absolute Hochburg der Republikaner. Über 95 Prozent knapp 150'000 (vorwiegend pensionierten) Einwohnerinnen und Einwohner sind weiss. Seit dem Jahr 2000 ging die Gemeinde bei jeder General Election an die Republikaner. Als im Jahr 2020 Donald Trump gegen Joe Biden kandidierte, gingen 67,7 Prozent der Stimmen an Trump.

85'000 Golfcarts

Die grosse Unterstützung interpretieren viele Demokraten nun als Chance, Florida zurückerobern zu können. Der Vorsitzende der Demokratischen Partei, Jaime Harrison, sagte in einer Talkshow auf dem Sender «MSNBC», er habe eine solche Energie nicht mehr gespürt, seit Barack Obama 2008 kandidierte. Damals ging Florida an die Demokraten. Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hielt auf der Plattform X entgegen, es sei nur ein kleiner Teil der Golfcarts, die an der Rallye teilgenommen habe. Schätzungen zufolge sollen in «The Villages» rund 85'000 solcher Gefährte unterwegs sein. (lzo)

Mehr Videos zum Thema:

Kamala Harris bei ihrer ersten Wahlkampf-Rede

Video: watson/Alina Kilongan

Joe Biden aus dem Oval Office zu seinem Rücktritt

Video: watson/Alina Kilongan

Trump sagte Bidens Rücktritt bereits vor zwei Wochen voraus