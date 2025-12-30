Diese Videos haben 2025 bewegt
Dieses Jahr war geprägt von vielen Ereignissen. Von den Präsidentschaftswahlen in den USA über die Frauenfussball-WM bis hin zu einem geschichtsträchtigen Raubüberfall im Louvre ist auf der Welt viel passiert.
In diesem Video haben wir die viralen und emotionalsten Momente zusammengetragen.
Das sind nur einige Momente aus 2025. Welcher Augenblick ist dir am meisten geblieben?
Schreib es uns in die Kommentare.
