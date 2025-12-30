Video: watson/Emanuella Kälin

Diese Videos haben 2025 bewegt

Dieses Jahr war geprägt von vielen Ereignissen. Von den Präsidentschaftswahlen in den USA über die Frauenfussball-WM bis hin zu einem geschichtsträchtigen Raubüberfall im Louvre ist auf der Welt viel passiert.

In diesem Video haben wir die viralen und emotionalsten Momente zusammengetragen.

Video: watson/Emanuella Kälin

Das sind nur einige Momente aus 2025. Welcher Augenblick ist dir am meisten geblieben?

Schreib es uns in die Kommentare.

