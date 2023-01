Thailand: Öltanker mit Diesel an Board explodiert – mindestens ein Toter

«The Last Of Us» – Gewinne eine Reise in die USA zum Start der Serie auf Sky Show

Warum die Republikaner eine finanzielle Atombombe zünden wollen

Die Schulden-Obergrenze ist die einzig wirksame Waffe in den Händen der Republikaner. Sie wollen sie jetzt einsetzen.

Zuerst Dinge kaufen und erst später darüber entscheiden, ob man sie auch bezahlen will – für Otto Normalverbraucher ist das keine gute Idee. Der Termin auf dem Betreibungsamt wäre so sicher wie das Amen in der Kirche. In der US-Politik ist diese Praxis jedoch gang und gäbe. Die Regierung gibt Geld aus, und das Abgeordnetenhaus entscheidet erst danach, ob dies auch rechtens war. In periodischen Abständen segnen die Repräsentanten die Schulden-Obergrenze ab und unterschreiben so den Scheck für getätigte Ausgaben der Regierung.