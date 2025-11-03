recht sonnig11°
Torre dei Conti: Ein Verletzter bei Einsturz von Mittelalter-Turm in Rom

Video: watson/Lucas Zollinger

Mittelalterlicher Turm in Rom stürzt ein – ein Verletzter

03.11.2025, 16:1303.11.2025, 16:21

Im Zentrum Roms ist ein Teil eines mittelalterlichen Turms eingestürzt. Der Torre dei Conti liegt in der Nähe der bei Touristen beliebten Ausgrabungsstätten der Kaiserforen und des Kolosseums und befindet sich derzeit in Renovierung. Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, wurde bei dem Einsturz in der italienischen Hauptstadt ein Mensch schwer verletzt. Der Moment wurde auf Video festgehalten:

Video: watson/Lucas Zollinger

Bei dem Verletzten handelt es sich Medienberichten zufolge um einen Bauarbeiter. Drei weitere Arbeiter waren zunächst auf der oberen Ebene eingeschlossen, konnten jedoch mit einer Drehleiter gerettet werden. Im Innern des Gebäudes wird aber noch ein weiterer Bauarbeiter vermutet.

Lauter Knall und grosse Staubwolke

Verfolgt wurde der ganze Vorfall von zahlreichen Touristinnen und Touristen sowie weiteren Passantinnen und Passanten. Der Bereich um den Largo Corrado Ricci, direkt bei bekannten archäologischen und historischen Attraktion wie dem Forum Romanum und dem Kolosseum, ist bei Reisenden ein beliebtes Ziel.

Der Turm stürzte gegen 11.30 Uhr ein. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und anschliessend von einer Staubwolke in den engen Strassen rund um die Gegend. Feuerwehr und Polizei sperrten umgehend nach dem Teileinsturz den gesamten Bereich für Fussgänger und Autos, um Sicherungsarbeiten der Einsatzkräfte zu ermöglichen.

Noch während des Einsatzes der Feuerwehr stürzte ein weiterer Teil des Turms ein und löste eine Staubwolke aus. Die Feuerwehrleute auf einer Drehleiter konnten rechtzeitig absteigen und sich in Sicherheit bringen, hiess es.

Historischer Turm im 13. Jahrhundert errichtet

Der heute rund 29 Meter hohe Torre dei Conti wurde im 13. Jahrhundert während des Pontifikats von Papst Innozenz III. errichtet. Ursprünglich war er fast doppelt so hoch, Historiker gehen von 50 bis 60 Metern aus, was ihm in der Vergangenheit auch den Namen «Torre Maggiore» eingebracht hatte. Die oberen Stockwerke wurden jedoch durch eine Reihe von Erdbeben im 14. und 17. Jahrhundert beschädigt und später abgetragen.

Torre dei Conti, Rom
Der Torre dei Conti im Dezember 2023.Bild: wikimedia commons

Es handelt sich um einen sogenannten Geschlechterturm der Familie Conti, den ehemaligen Grafen des Romer Stadtteils Segni. Der Turm diente damals als Wehrbau an der Grenze zum Gebiet der konkurrierenden Familie Frangipani. Seit geraumer Zeit ist das Gebäude verlassen und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. (sda/dpa, mit Ergänzungen von lzo)

Kürzlich in Rom:

Explosion an Tankstelle in Rom verletzt Polizisten und Feuerwehrbeamte

Video: watson/Lucas Zollinger
Themen
Vermeintlich langweilige Touristenbilder mal anders
1 / 25
Vermeintlich langweilige Touristenbilder mal anders

Den Touristen mal zeigen, wie es sich anfühlt, so gehalten zu werden.Bild: imgur
Männer denken nur an das eine – und es ist das Römische Reich?!
Video: watson
