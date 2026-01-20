Nebel-3°
1 Jahr Trump – das waren die Highlights

Video: watson/Michael Shepherd
1 Jahr Trump – das waren die Highlights

20.01.2026, 04:40
Michael Shepherd
Michael Shepherd

Okay, okay. Der Titel ist natürlich etwas ... ungut formuliert. Donald Trump hat im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit so einiges abgeliefert, aber als Highlight würde man wohl das wenigste davon bezeichnen.

So hat er einen globalen Zollstreit angezettelt. Den ukrainischen Präsidenten vor laufenden Kameras erniedrigt, um sich dann später, bislang erfolglos, als Friedensstifter zwischen Russland und der Ukraine zu versuchen. Sich dann aber trotzdem auf peinliche Art zwei Friedenspreise gekrallt.

Unter seiner Aufsicht hat Elon Musk den ganzen US-Regierungsapparat komplett auf den Kopf gestellt, ohne dabei merklich Geld einzusparen oder irgendwelche Prozesse zu optimieren, dafür aber in einer Unzahl von Computersystemen der Regierung nachhaltige Sicherheitslücken zu schaffen. Die so gekürzten Gelder wiederum hinterlassen in der Entwicklungshilfe klaffende Lücken, die laut NPR im schlimmsten Fall Millionen Menschen das Leben kosten könnten.

Unter dem Vorwand, Verbrechen und Drogenhandel zu bekämpfen, hat er seine eigene Privatarmee im Land verteilt, wo sie jetzt ohne rechtliche Grundlage Leute verschleppt und auch schon getötet hat.

Analyse
Ist Trump ein Faschist?

Seinen Amtssitz hat er bei jeder Gelegenheit nach seinem fragwürdigen Geschmack umgestaltet und auch sonst so ziemlich alle Sitten eines Staatsmanns über Bord geworfen.

Den Abschluss des Jahres machen nun noch die Entführung eines Staatsoberhaupts und zunehmende Drohungen, Teiles eines Nato-Mitgliedslands zu annektieren.

Video: watson/Michael Shepherd

Das Video mag einen humoristischen Unterton haben, es soll aber klar gesagt sein, dass die gezeigten Geschehnisse nicht mehr wirklich «lustig» sind. Vielleicht ist es einfach meine Art, Humor auch gerne zur Bewältigung und Entschärfung stressiger Situationen zu missbrauchen. Oder vielleicht gibt es auch einfach keinen geeigneten Rahmen mehr, um diese Mischung beängstigender bösartiger Handlungen und das einfach nur «weirde» senile Auftreten von Trump unter ein Dach zu bringen.

