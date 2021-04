Dieser Künstler verwirrt mit seiner «Baum-Kunst» dein Auge 😲

Interview

Er reist trotz Corona um die Welt ‚Äď und zwar schwimmend, Velo fahrend und als Forrest Gump

Schwimmend durch die Adria, mit dem Velo durch Sibirien und als Forrest Gump durch die USA ‚Äď Jonas Deichmann absolviert gerade den l√§ngsten Triathlon der Welt und will so einmal um den Planeten ‚Äď trotz Corona.

Jonas Deichmann ist gerade irgendwo im eisig kalten Sibirien unterwegs Richtung Wladiwostok. Mit dem Velo. Bei Minusgraden. Danach will er mit dem Schiff √ľber den Pazifik und durch die USA joggen, weiter nach Lissabon und mit dem Velo zur√ľck nach M√ľnchen. Dort startete er am 26. September kurz vor der zweiten Corona-Welle zu seinem ¬ęTriathlon 360 Degree¬Ľ und radelte an die Adria, wo er in 54 Tagen rund 450 Kilometer der K√ľste entlang bis Dubrovnik schwamm. Ohne Unterst√ľtzung, versteht sich.

Was …