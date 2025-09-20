Video: watson/michelle claus, hanna dedial

«Abtreibung ist ein Akt gegen die Natur»: Wir waren an einer Anti-Abtreibungsdemo

Rund 2000 Demonstrierende nahmen in Zürich Oerlikon am «Marsch fürs Läbe» teil. Sie protestieren gegen Abtreibungen und «fürs Leben». Wir waren an der Demonstration dabei und wollten den Teilnehmenden auf den Zahn fühlen.

Michelle Claus Folge mir Hanna Dedial Folge mir

Die selbsternannten Lebensschützer haben sich am Samstag in Oerlikon für den «Marsch fürs Läbe» versammelt, um für «das Recht auf Leben» zu demonstrieren. Begleitet wurden sie von einer Velo-Gegendemo und der Polizei.

Wir haben uns unter die Menge gemischt und wollten von den Demonstrantinnen und Demonstranten wissen, warum sie sich so dafür interessieren, was andere Menschen mit ihrem Körper machen. Ob sie Reporterin Michelle stichhaltige Argumente geben konnten, siehst du im Video:

Die «Marsch fürs Läbe»-Teilnehmenden stören sich daran, dass Frauen in der Schweiz bis zur 12. Schwangerschaftswoche Abtreibungen straffrei durchführen lassen können. Nach eigenen Angaben setzen sie sich für den «Schutz des ungeborenen Lebens» ein.

Die Demonstration fand laut dem «Bundesverband Lebensrecht» 2002 erstmals in Berlin statt. Seit 2010 wird die Veranstaltung auch in der Schweiz durchgeführt. Zu den grösseren Organisationen, die an der Schweizer Demonstration beteiligt sind, gehören die christliche und nationalkonservative Partei EDU und die Freikirche «The Christian Fellowship».

Was hältst du von Abtreibungen? Jeder Mensch soll über seinen eigenen Körper verfügen können. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 374 Personen teilgenommen

