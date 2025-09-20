klar21°
DE | FR
burger
Videos
Leben

Marsch fürs Leben: watson war vor Ort an der Demo

Video: watson/michelle claus, hanna dedial

«Abtreibung ist ein Akt gegen die Natur»: Wir waren an einer Anti-Abtreibungsdemo

Rund 2000 Demonstrierende nahmen in Zürich Oerlikon am «Marsch fürs Läbe» teil. Sie protestieren gegen Abtreibungen und «fürs Leben». Wir waren an der Demonstration dabei und wollten den Teilnehmenden auf den Zahn fühlen.
20.09.2025, 20:5420.09.2025, 20:54
Michelle Claus
Michelle Claus
Hanna Dedial
Hanna Dedial

Die selbsternannten Lebensschützer haben sich am Samstag in Oerlikon für den «Marsch fürs Läbe» versammelt, um für «das Recht auf Leben» zu demonstrieren. Begleitet wurden sie von einer Velo-Gegendemo und der Polizei.

Wir haben uns unter die Menge gemischt und wollten von den Demonstrantinnen und Demonstranten wissen, warum sie sich so dafür interessieren, was andere Menschen mit ihrem Körper machen. Ob sie Reporterin Michelle stichhaltige Argumente geben konnten, siehst du im Video:

Video: watson/michelle claus, hanna dedial

Die «Marsch fürs Läbe»-Teilnehmenden stören sich daran, dass Frauen in der Schweiz bis zur 12. Schwangerschaftswoche Abtreibungen straffrei durchführen lassen können. Nach eigenen Angaben setzen sie sich für den «Schutz des ungeborenen Lebens» ein.

Die Demonstration fand laut dem «Bundesverband Lebensrecht» 2002 erstmals in Berlin statt. Seit 2010 wird die Veranstaltung auch in der Schweiz durchgeführt. Zu den grösseren Organisationen, die an der Schweizer Demonstration beteiligt sind, gehören die christliche und nationalkonservative Partei EDU und die Freikirche «The Christian Fellowship».

Was hältst du von Abtreibungen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 374 Personen teilgenommen
Abtreibungen ab 2027 gratis in der Schweiz – das sind die Sonntagsnews

Frauen in deinem Umfeld fänden es toll, wenn du diese Videos auch schauen würdest:

«Wie tausend Messerstiche» – die Redaktion testet einen Periodensimulator

Video: watson/Sabeth Vela, Aya Baalbaki

«Mit so viel Behaarung bist du doch keine Frau» – Leben mit der Hormonstörung PCOS

Video: watson/Hanna Dedial

Periodenurlaub: Das meint ihr dazu

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
19 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Freakykratos
20.09.2025 21:01registriert August 2017
Die Antwortmöglichkeiten bei der Abstimmung sind super.
464
Melden
Zum Kommentar
avatar
Miepalia1990
20.09.2025 21:04registriert September 2025
Demos, an denen die EDU beteiligt ist, schrecken mich auf einem höchst persönlichen Level ab...
373
Melden
Zum Kommentar
avatar
Chrisbe
20.09.2025 21:08registriert Oktober 2019
Steht es Männer zu, über den Körper / das Leben einer Frau zu entscheiden?
Diese Entscheidung kann / sollte nur die Frau selbst treffen.
263
Melden
Zum Kommentar
19
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
3
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
4
Estland: Russland hat Luftraum kilometerweit verletzt +++ Selenskyj will Trump treffen
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
3
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
4
Das ist die beste Cola der Schweiz – gemäss dem grossen watson-Cola-Test
5
SP-Wermuth nennt Kirk in der «Arena» Hetzer – SVP-Graber macht ihn zu Martin Luther King
Meistgeteilt
1
Newsom warnt: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen
2
Heftige israelische Angriffe in der Stadt Gaza+ Macron: Israel zerstört seinen Ruf
3
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
4
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
5
19-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger in Glattbrugg ZH – zwei Tote
Schweizer Arzneien-Preise «viel zu tief»: Novartis will Unterschied zu den USA eliminieren
Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will den Preisunterschied von Arzneien zwischen den USA und den übrigen Industrieländern eliminieren. Konzernchef Vas Narasimhan sieht Länder ausserhalb der USA in der Pflicht, für Innovationen einen höheren Anteil zu leisten.
Zur Story