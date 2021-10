Video: watson

Dieser fettleibige Hund ist nach seiner Veränderung nicht wiederzuerkennen 😍

Wolfgang heisst der Vierbeiner, der mit seiner krassen Transformation auf Social Media die Runde macht. Er wurde in einem Tierheim gerettet – und durchzog in seinem neuen Zuhause vom ersten Tag an ein straffes Diät- und Trainingsprogramm.

Und so sieht er zwei Jahre später aus:

