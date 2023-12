Video: watson

«Ich habe noch nie eine Kirche von innen gesehen» – der Bachelor im Tattoo-Talk

Aya Baalbaki Sabeth Vela

Der Bachelor Fabrizio Behrens hat dieses Jahr schon für so einige Skandale gesorgt. Nun wollten wir dem 33-Jährigen mal etwas auf den Zahn fühlen. Was bedeuten all die religiösen Tattoos?

Wessen Gesicht ziert seine Schulter und vor allem: Was zum Teufel bedeutet «Los Wetzikos»? Im Tattoo-Talk hat sich Fabrizio unseren Fragen gestellt – und zwar halbnackt!

Wenn du wissen möchtest, wieso der Bachelor die halbe Bibel auf dem Körper trägt, aber selbst noch nie in der Kirche war, dann schau jetzt weiter: