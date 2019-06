Videos

Essen am Arbeitsplatz: Wenn der Chef Nein sagt



Chefsache

«Du Mampfgurke!» – warum unserem Chef egal ist, wenn wir ein Burnout bekommen

Laut Chefredaktor Maurice Thiriet ist Essen in der heutigen Zeit ein extrem sensibles Thema. In Zeiten von Kalorien-Zählen und veganem Lebensstil sei es eminent wichtig, dass das Mittagessen auch am Esstisch und nicht am Arbeitsplatz zu sich genommen wird – alles andere sei unzivilisiert!

Video: watson/nico franzoni, maurice thiriet, viktoria weber

