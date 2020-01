Banker-Legende Grübel warnt: «Im Frühjahr könnten wir heftigere Kursschwankungen erleben»

Banker-Legende Oswald Grübel sagt, dass die US-Wahl das dominierende Thema an den Aktienmärkten sein wird. Er erwartet ab Frühjahr Turbulenzen.

Mit UBS-Aktien war auch 2019 kein Geld zu verdienen. Daran werde sich so bald nichts ändern, sagt ihr frühere Chef Oswald Grübel. Der 76-Jährige ist seit seinem Rücktritt im September 2011 im Ruhestand. Doch als Anleger ist die Banker-Legende immer noch täglich auf den Finanzmärkten dieser Welt unterwegs. Wir treffen ihn in seinem Zürcher Büro, ein Steinwurf von der alten Börse entfernt. So einfach wie 2019 werde das Geldverdienen mit Aktien heuer nicht werden, prophezeit er. …