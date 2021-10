Schreckmoment für Passagiere – Flugzeug fängt bei Start Feuer 😬

Razzia im Umfeld von Österreichs Kanzler Kurz – Kanzleramt und Parteizentrale durchsucht

Bei mehreren Vertrauten von Bundeskanzler Sebastian Kurz wurden Hausdurchsuchungen gemacht. Am Mittwochmorgen kamen mehrere Ermittler mit einer Durchsungsanordnung zu der ÖVP-Parteizentrale in Wien. Auch im Kanzleramt kam es zu einer Hausdurchsuchung. Dies berichtet «Der Standard» am Mittwochmorgen. Es geht um Inseraten-Korruption bzw. verdeckte Parteispenden.

Die ÖVP bestätigte die Durchsuchungen. Die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz sagte: «Nach den falschen …