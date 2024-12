Video: watson/lucas zollinger

Dieser Veteran und sein Sax verbreiten Weihnachtsstimmung bei frustrierten Flugpassagieren

Der Armee-Veteran Wayne Hoey nimmt sein Saxophon überallhin mit. Das kam ihm kürzlich sehr gelegen, als sein Flug in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mehr als eine Stunde lang auf der Rollbahn stand.

Der Flug von Delta Airlines nach Augusta musste auf die Ablösecrew warten, die nich im Stau steckte. Alle Passagiere waren schon an Bord. Als die Stimmung langsam zu kippen begann und einige Kleinkinder unruhig wurden, hatte Hoey geistesgegenwärtig eine Idee:

Hoey sagte einer Flugbegleiterin, er denke, er könne die Wogen glätten und die Kinder beruhigen. Nachdem er die Erlaubnis aus dem Cockpit erhalten hatte, holte er sein Saxophon aus der Gepäckablage und legte los.

Er ging die Gänge rauf und runter und spielte Weihnachtslieder – alle aus dem Gedächtnis, ohne Notenblätter –, während die Passagiere mitsangen, klatschten und ihm ihre Liederwünsche zuriefen. Etwa 15–20 Minuten soll das Konzert gedauert haben.

Auch die Kinder, für die er das Konzert ursprünglich gestartet hatte, vergass der Musiker nicht. Für die jüngsten Passagiere spielte er etwa «Baby Shark».

Hoey hat selbst vier Kinder und zehn Enkelkinder und kennt das Lied daher nur zu gut.

Musiker mit Leib und Seele

Der US-Fernsehsender «CNN» hat Hoey aufgespürt, nachdem ein Video seiner Aktion auf Facebook viral gegangen war. Im Gespräch hat CNN herausgefunden, dass Hoeys Leben schon immer mit Musik verflochten war. So habe er das Saxophonspielen gelernt, als er beim Militär diente.

Wayne Hoey, vorne links, spielt mit der Army Band in Fort Gordon, Georgia, um 1990. Fort Gordon heisst heute Fort Eisenhower. Bild: Wayne Hoey / privat

Er besuchte die Armed Forces School of Music auf dem Little Creek Amphibious Base der US-Marine in Virginia, in der Nähe von Norfolk, und spielte zwei Jahrzehnte lang in der US Army Band. Nachdem er aus dem Militärdienst ausgeschieden war, besuchte Hoey die Colorado State University und erwarb einen Bachelor- und Master-Abschluss in Musikpädagogik. Er unterrichtete Musik an Schulen in Colorado, bevor er in einen Vorort von Augusta zog, wo er gelegentlich als Lehrer für die Mittelstufe und die Grundschule aushilft. «Es macht mir einfach Freude, Kindern Musik beizubringen. Das ist es wirklich», sagte er.

Nicht nur die Menschen an Bord waren vom Auftritt begeistert, auch die Fluggesellschaft applaudierte Hoey für seine musikalische Darbietung. «Während Deltas Inflight-Entertainment-System Hunderte von Optionen bietet, um unsere Kunden zu unterhalten, danken wir ihm für diesen heiteren Moment sowie für seinen Dienst an unserem Land», sagte ein Delta-Sprecher in einer Erklärung gegenüber CNN. (lzo)

