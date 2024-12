Das aktuelle watson-Barometer für weisse Weihnachten an Heiligabend (Stand: 20. Dezember). watson

Schnee an Heiligabend? Das sagen die Prognosen für weisse Weihnachten

Wird es weiss? Bleibt es grün? Wir wagen den Blick in die Kristallkugel und sagen dir, wie und vor allem wo Schnee an Weihnachten wahrscheinlich ist.

Mehr «Schweiz»

Freitag, 20. Dezember

Die watson-Prognose für weisse Weihnachten am 20. Dezember.

Die Prognosen werden konkreter, doch die Ausgangslage bleibt dieselbe. «In leicht erhöhten Hügellagen des Mittellands sowie der Nordwestschweiz sowie in den Alpentälern dürfte es vielerorts für weisse Weihnachten reichen», schreibt MeteoNews am Freitag.

In den tieferen Lagen des Mittellandes dürfte es zwar ebenfalls zu Schneefall kommen, der Schnee kann sich hier aber nicht festsetzen. «So dürfte es im Mittelland wie auch in tiefsten Lagen der Nordwestschweiz und am Genfersee wohl vielerorts grüne Weihnachten geben», so der Wetterdienst.

Auf dieser Karte siehst du, wer aktuell mit weissen Weihnachten rechnen kann und wer nicht:

Es gilt zu beachten, dass nicht garantiert ist, ob dieser Neuschnee auch liegen bleibt. Deshalb hier noch eine Chanceneinschätzung je Stadt:

tabelle: meteonews

Donnerstag, 19. Dezember

Die watson-Prognose für weisse Weihnachten am 19. Dezember.

Auch am Donnerstag bleiben die Prognosen dieselben wie am Mittwoch. Die Chancen auf weisse Weihnachten sind weiterhin intakt.

Gut stehen die Chancen in leicht erhöhten Regionen wie Bern und in Richtung Alpen in der Region um Luzern. «Recht sicher weisse Weihnachten gibt es in Chur und in St. Gallen» heisst es bei MeteoNews bereits am Mittwoch.

Eher klein oder fast gar keine Chancen auf weisse Weihnachten gibt es in Basel oder im Südtessin.

So sieht der Wetterdienst die Chancen auf weisse Weihnachten in den unterschiedlichen Regionen:

Screenshot meteonews

Mittwoch, 18. Dezember

Die watson-Prognose für weisse Weihnachten am 18. Dezember.

Noch sechs Tage bis Heiligabend, und es ist ein Auf und Ab mit den Prognosen bezüglich weisse Weihnachten in der Schweiz. Zuerst hiess es, dass es eher grüne Weihnachten geben wird, nun scheint es, dass Schnee an Heiligabend doch möglich ist.

«Gegenüber den Vortagen werden die Temperaturen an Heiligabend um rund 1 Grad tiefer modelliert, wodurch die Wahrscheinlichkeit für weisse Weihnachten in den tiefen Lagen teilweise deutlich gestiegen sind», schreibt MeteoNews in einem Blogbeitrag am Mittwoch.