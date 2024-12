Welche Geschenke liegen bei den Teams der National League unter dem Baum? Wir hätten da einige Ideen. Bild: Shutterstock

Wir haben das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle 14 National-League-Klubs gefunden

An Weihnachten soll niemand leer ausgehen. Darum haben wir uns 14 nicht immer ernst gemeinte Geschenke für die Teams der National League ausgedacht.

Mehr «Sport»

HC Davos: Zeitmaschine

Bild: Shutterstock

Vieles stimmt beim HCD. Die Ausländer skoren, die Verteidiger verteidigen und die Torhüter halten die Pucks. Einzig von den Schweizer Stürmern kommt bislang noch etwas wenig: Wenn Andres Ambühl, Enzo Corvi oder Marc Wieser noch in der Form von vor fünf Jahren wären, wäre Davos wohl unaufhaltbar.

ZSC Lions: Den Champions-League-Titel

Bild: KEYSTONE

Sorry Servette, aber ihr habt ja letzte Saison schon gewonnen. Dann können die ZSC-Fans den Reflex wieder loswerden, ständig zu sagen: «Ähh … also mir händ 2009 d'Champions League imfall scho mal gunne.»

Lausanne HC: Eine Runde Zielwasser

Bild: Shutterstock

Lausanne hat die schlechteste Schusseffizienz aller National-League-Teams. Da kann etwas Zielwasser für die ganze Mannschaft nicht schaden.

EHC Kloten: Ausgedruckter und gerahmter Zeitungsartikel

Bild: shutterstock; tabelle: blick

Und zwar vom 1. Oktober 2024. Damals übernahm der EHC Kloten dank eines 4:3-Sieges gegen den EV Zug zum ersten Mal seit elf Jahren wieder die Tabellenführung in der National League.

SC Bern: Mehr Büroräumlichkeiten

Bild: KEYSTONE

Der SCB wird über kurz oder lang die PostFinance-Arena renovieren oder ein neues Stadion bauen müssen. Bei dieser Aufstockung sollte auch an neue Büros gedacht werden, dann hat es neben dem Ober- und Untersportchef bald auch Platz für einen Neben-, Zwischen- und Übersportchef.

EV Zug: Luftpolsterfolie

Bild: Shutterstock

Dann können sie Leonardo Genoni ausserhalb von Spielen und Trainings einpacken und ihn vor weiteren Verletzungen schützen.

SCL Tigers: Eine Meinungsänderung bei Charlin

Bild: keystone

Goalie Stéphane Charlin hat die SCL Tigers mitten in den Kampf um die Playoff-Plätze gehext. Nächste Saison spielt er aber für Servette, sofern er nicht nach Nordamerika wechselt. Ohne drastische Meinungsänderung sieht es für die Langnauer nächste Saison düster aus.

EHC Biel: Ein Schutzzauber gegen die böse Verletzungshexe

Bild: Shutterstock

Gaëtan Haas, Luca Cunti, Damien Brunner, Lias Andersson, Jere Sallinen, Miro Zryd und Viktor Lööv sind nur einige der Bieler Spieler, die dieses Jahr schon Spiele verletzungsbedingt verpasst haben. Kein anderer Klub hätte etwas Schutz vor der Verletzungshexe nötiger.

Fribourg-Gottéron: Ein Schirmständer

Bild: Shutterstock

Damit sie schon mal üben können, wenn falls irgendwann der grosse Tag kommen sollte.

HC Ambri-Piotta: Ein Seminar bei Arno del Curto

Ambri stellt die Strafenkönige der Liga. Aber wenn Arno kommt und sagt: «Don’t say fuck you to the Referee, es git zwei Minute», dann ist der Fall klar. Einmal Regelkunde mit Arno bitte.

Genf-Servette: Karjalanpiirakka, Kalakukko, Mustamakkara …

Bild: Shutterstock

… oder was auch immer diese Finnen essen, um so gut zu sein. Und dann bitte dem Rest des Teams verfüttern. Ohne Sakari Manninen, Markus Granlund, Temmu Hartikainen und Sami Vatanen wäre Servette noch tiefer in der Krise.

SCRJ Lakers: Ein Klon

Bild: Shutterstock

Ohne Roman Cervenka in Topform kam Rapperswil-Jona zuletzt nicht in die Nähe der Playoffs. Der Weltmeister versucht mittlerweile, in Pardubice noch einmal tschechischer Meister zu werden und ist damit nicht verfügbar. Aber mit einem Klon wäre nicht nur dieses Problem gelöst: Cervenka 2.0 könnte dann gar im besten Sportleralter sein.

HC Lugano: Eine Motorsäge

Bild: Shutterstock

Um alle Tessiner Palmen auszurotten. Dann muss Lugano nie mehr etwas von «Hockey unter Palmen» hören und hätte auch noch etwas im Kampf gegen Neopyhten getan.

HC Ajoie: Eine Kryo-Maschine

Bild: screenshot simpsons

Dann könnten die Jurassier die aktuelle Form ihres Powerplays einfrieren. In den letzten paar Spielen hat Ajoie gemäss nlicedata.com über 40 Prozent seiner Überzahlgegenheiten in ein Tor verwandelt.