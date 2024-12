Liebes Christchindli – eins dieser hammercoolen Autos, biiiiitte!

Preislich von erschwinglich bis absurd, eine willkürliche Auswahl an grossartigen Oldtimern, die aktuell zum Verkauf stehen ... und – zumindest theoretisch – ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk wären.

Genug vom automobilen Einheitsbrei? Wie wär's mit einem Gefährt mit etwas Individualität? So als Weihnachtsgeschenk, etwa? Haha. Schauen wir doch husch, was der aktuelle globale Oldtimer-Markt so bietet!

Nun, einige davon sind crazy unerschwinglich. Aber hey, andere sind durchaus bezahlbar und in Sachen Spass pro Franken unschlagbar. Und sowieso: Träumen darf man noch. Und gucken ohnehin.

Eine Auswahl:

1970 Chevrolet Camaro Super Sport