Spektakulär: Stuntflugzeug landet auf einem Helipad in schwindelerregender Höhe

Der Stunt-Pilot Łukasz Czepiela landete sein Flugzeug auf dem Hubschrauberlandeplatz eines der höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Al Arab in Dubai. Für das Manöver auf dem Dach des 56-stöckigen Hotels hatte er nur rund 27 Meter Platz:

Vor dem erfolgreichen Versuch am 14. März 2023 in über 200 Metern Höhe übte Czepiela das Manöver über 650 Mal. An seinem Flugzeug wurden zahlreiche Modifikationen vorgenommen wie die Reduzierung des Gesamtgewichts auf etwa 425 Kilogramm, die Verlegung des Kraftstofftanks nach hinten, um aggressiver bremsen zu können, und der Einbau von Lachgas zur Leistungssteigerung.

27 Meter sind extrem kurz für eine Landung. Eine Standard-Landepiste auf einem Flughafen hat nämlich 2500 Meter. Und auch die Landebahn auf einem Flugzeugträger ist mit 250 Metern immer noch fast 10 Mal länger als der Helilandeplatz, auf dem Czepiela seine «Bullseye Landing» – wie Sponsor Red Bull den Stunt nannte – geschafft hat. (lzo)

