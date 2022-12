Video: watson/Lucas Zollinger

Wintersturm «Elliott» führt zu spektakulären Flugzeuglandungen

Winde mit einer Geschwindigkeit bis zu 80 Kilometer pro Stunde haben am 23. Dezember dazu geführt, dass am «Reagan National Airport» in Arlington, US-Bundesstaat Virginia, rund 500 Flüge verschoben oder gecancelt wurden. Der Wintersturm «Elliott» sorgte im ganzen Nordosten der USA für Turbulenzen im Flugraum und erschwerte die Landung zahlreicher Flugzeuge. Das hat unter anderem zu folgenden, spektakulären Bildern geführt:

Video: watson/Lucas Zollinger

Das «Aviation Weather Center» des «National Weather Service» der USA hatte für den Flugraum eine Warnung hinausgegeben und vor den Turbulenzen und teilweise starken Scherwinden gewarnt.

(lzo)

