Strassenschlachten in Pakistan bei versuchter Verhaftung von Ex-Premier

Khan, der im April 2022 nach einem Misstrauensvotum abgesetzt wurde, muss sich inzwischen in mehr als 80 Fällen vor Gericht verantworten, darunter Korruption, Geldwäsche und die Beleidigung einer Richterin. Weil er mehrfach nicht zur Verhandlung auftauchte, wurde der Haftbefehl ursprünglich erlassen. (lzo)

Hunderte Polizisten wollten am 15. März in Lahore den pakistanischen Ex-Premierminister Imran Khan verhaften. Dieser scharte dutzende Anhängerinnen und Anhänger um sich. Vor seinem Anwesen kam es zu regelrechten Strassenschlachten:

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Verheerende Fluten in Pakistan – Millionen Menschen flüchten

Die Schweiz haut dich nicht um? Dann schau dir diese 10 Bilder an

Bill Pan bleibt bei GC an Bord +++ HC Lugano löst Frauen-Team auf

Russen-Offensive in Wuhledar verlangsamt ++ Streit um Drohnen-Absturz

«Williger Helfer des Kreml»: Die Welt übt harte Kritik an der Schweiz

VW kündigt einen Tesla-Killer an – und macht es wie Elon Musk ...

Was du über das neue ChatGPT unbedingt wissen solltest

US-Drohne stürzt wegen russischem Kampfjet ab – was wir über den Fall wissen

Millionen lachen über diesen Ameisenbären – obwohl es keinen Grund dazu gibt

Auf Social Media gehen immer wieder Tiervideos viral, die Millionen von Menschen zum Lachen bringen. In den meisten Fällen wird über ein Tierverhalten gelacht, das nicht normal ist. Dasselbe geschah am Wochenende mit dem Video dieses Ameisenbären, der sich zwischen zwei Autos stellt und aussieht wie ein Verkehrspolizist. In den Kommentarspalten wird ein Witz nach dem anderen abgesetzt.