Video: watson/Alina Kilongan

People-News

«Jordans dürfen nicht dreckig werden!» – DJ Khaled wird über Sand getragen

Mehr «Videos»

Ein Video des amerikanischen DJs und Plattenproduzenten DJ Khaled hat das Internet im Sturm erobert. Der Musiker lässt sich von zwei Männern auf die Bühne tragen, damit er seine Jordans nicht beschmutzt.

DJ Khaled tritt am 25. Februar am South Beach Wine and Food Festival in Miami auf. Er postet kurz vor dem Auftritt ein Video von sich, in dem er von zwei stämmigen Sicherheitsleuten von einem Fahrzeug in ein anderes getragen wird, weil er nicht will, dass die Sohlen seiner Jordans den Boden berühren. Die Schuhe sind ihm heilig.

Video: watson/Alina Kilongan

DJ Khaled ist ein bekennender Jordan-Fan. Er durfte sogar zusammen mit Nike einen eigenen Schuh entwickeln, welcher für Rekordumsätze sorgte.

(aki)

Mehr Schuh-Stories gibts hier:

Sneakerness 2023: So viel lassen sich die Zürcher:innen ihre freshen Kicks kosten Video: watson/anna böhler, lucas zollinger

Video: watson