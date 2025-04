Der Vorfall fällt in die Zuständigkeit der Schweizer Behörden, bisher sind aber noch keine weiteren Details dazu bekannt.

Beim Vorfall wurde zum Glück niemand verletzt, wären aber Personen mit Seilen aneinander gesichert gewesen, wie dies bei einigen in der Gruppe der Fall war, hätte die Situation ganz anders verlaufen können.

Am Samstagmorgen kam es auf dem Monte Rosa zu einem brenzligen Zwischenfall. Dort fand gerade die Trofeo Mezzalama statt, ein alpines Skitouren-Rennen. Deshalb befanden sich auch ungewöhnlich viele Skitourengänger auf dem Berg.

Am Sonntag sprach er noch mit J.D. Vance – die letzten Aufnahmen des Papstes

Papst Franziskus, das Oberhaupt der katholischen Kirche, ist am Ostermontag gestorben. Der Pontifex hatte zuvor mit einer langen Krankheit gekämpft. Zuletzt hatte sich der 88-Jährige am Osterfest – dem ältesten und wichtigsten Fest des Christentums – noch einmal ganz seinem Amt und seinen Pflichten verschrieben: Er trat vor die Öffentlichkeit, spendete den Segen «Urbi et orbi» und empfing sogar noch einen hochrangigen Politiker. Hier seine letzten Auftritte im Video: