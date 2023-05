Video: watson/Lucas Zollinger

Gefangenschaft statt Tod – wie sich dieser russische Soldat rettete

Mehr «Videos»

Die Aufnahmen erinnern an einen Kriegsfilm, die Geschichte ebenfalls. Die 92. mechanisierte Brigade der Ukraine hat am 9. Mai in der Nähe der umkämpften Stadt Bachmut offenbar einen russischen Soldaten gefangen genommen.



Das ist erst einmal nicht weiter spektakulär. Sehr spektakulär hingegen ist die Art und Weise, wie diese Gefangennahme vonstattenging. Er kommunizierte mit einer Drohne – und folgte ihr durch das gefährliche Niemandsland zu den ukrainischen Stellungen. Die Ukrainer haben Videomaterial der ganzen Szene veröffentlicht:

Video: watson/Lucas Zollinger

(lzo)

Mehr Videos zum Konflikt zwischen der Ukraine und Russland findest du hier:

Prigoschin schimpft mit russischer Militärführung und zeigt tote Wagner-Söldner

Video: watson/lucas zollinger

Fall Masha Moskaljova: Anti-Kriegs-Gesänge bei Konzert in Moskau

Video: watson/Lucas Zollinger

Hilferufe von der Front – russische Soldaten appellieren mit Videos an Putin