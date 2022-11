Kommt es zur grossen Ämtli-Rochade? Wir erklären es dir mit unseren Bundesrats-Figürchen

Mit den Rücktritten von Simonetta Sommaruga und Ueli Maurer aus dem Bundesrat werden zwei beliebte Departemente frei. watson-Reporter Dennis Frasch hat keine Kosten und Mühen gescheut, um aufzuzeigen, was alles nach dem 7. Dezember passieren könnte.

Mit der Wahl zweier neuer Bundesräte könnte es zum grossen Sesselrücken in den Departementen kommen. Wir zeigen dir spielerisch, wie das aussehen könnte.

Videos, die Fussball-Fans in Katar zeigen sollen, beschäftigen momentan die Kommentarspalten in den Sozialen Medien. So wurde der Vorwurf laut, bei den gezeigten Fans handle es sich gar nicht um authentische Sportbegeisterte, sondern um gekaufte Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise Arbeiterinnen und Arbeiter des Wüstenstaats Katar: die «Fake-Fans».