Hochwasser in Europa: So krass sind die Fluten im Ausland



Video: watson/leb

Dieses Video zeigt, wie Europa gerade von den Wassermassen überschwemmt wird

Neben der Schweiz verschärft sich die Hochwasserlage auch in anderen Ländern Europas. Vor allem in Deutschland und Belgien hat sie zu extremen Überschwemmungen geführt, die in Deutschland mehrere Todesopfer forderten. Knapp 70 Menschen werden vermisst.

Diverse Bilder, Videos und Tweets zeigen, wie katastrophal die Lage vor Ort ist. Ganze Wohnwagen und Autos werden von den Fluten mitgerissen. Das Wasser gelangt sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz in die Häuser.

Wie extrem das Ausmass des Hochwassers ist, seht ihr hier im Video.

Video: watson/leb

(leb)

