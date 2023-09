Das «Bellen» dieser Bulldogge in Zermatt geht gerade viral

Preishammer: So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

Wie Joe Biden Donald Trump in eine Falle locken will

Novak Djokovic spielte im Vorfeld ans US Open mit diesen ungewöhnlichen «Rackets»

Aktuell findet das US Open in New York statt, das vierte Grand-Slam-Turnier dieses Jahres. Im Vorfeld fanden diverse Shows statt, bei denen die Tennis-Profis den Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Können demonstrierten. Bei einer dieser Shows zeigte Novak Djokovic, dass er auch ohne reguläres Racket in der Lage ist, den Ball souverän übers Netz zu befördern: