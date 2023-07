Das Thaibox-Gym «KSR Muay Thai» in Littau bei Luzern wurde vor einigen Jahren von Sonja Jimerson gegründet. Sie, selbst ehemalige Europa- und Schweizermeisterin, trainiert einerseits Amateure, aber andererseits auch eine handvoll echter Kämpfer – darunter sogar der amtierende Weltmeister. Von den rund 170 Mitgliedern in ihrem Club sind etwa die Hälfte Frauen.

Es hatte alles so gut angefangen – und endete mit Schlägen. Nico zeigte Marco in Luzern den Thailänder seines Vertrauens. Menu 3 war dann aber eine Überraschung, nicht ganz nach Marcos Geschmack. Eigentlich geht’s in dieser Folge nämlich nicht um Thai-Essen, sondern um Thai-Boxen:

Heute Abend (20.30 Uhr) geht es wieder los. Mit dem Duell Hamburger SV gegen Schalke 04 wird die neue Saison der 2. Bundesliga eröffnet. Beide Teams wollen direkt zu Beginn ihre Ambitionen untermauern, denn die Liga ist nur so gespickt von Traditionsklubs und ehemaligen Bundesligisten. Der harte Kampf um den Aufstieg beginnt.

Nach einem Jahr in der ersten Bundesliga sind die «Königsblauen» wieder zurück in der zweiten Liga. Eine starke Rückrunde hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft von Thomas Reis steckt, wenn man an den richtigen Hebeln ansetzt. Logischerweise bringt ein Abstieg auch einige Kadermutationen mit sich. Die beiden Offensivkräfte Marius Bülter und Rodrigo Zalazar haben den Verein verlassen. Dafür hat sich der Klub mit Lino Tempelmann (zuletzt beim FC Nürnberg), Paul Seguin (Union Berlin), Bryan Lasme (Bielefeld) und Ron Schallenberg (Paderborn) mit erfahrenen Zweitliga-Spielern verstärkt.