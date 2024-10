Video: watson/Hanna Dedial

Fragenbot

Neo-Bachelor Dennis über sein Sixpack und Sexpech

Mehr «Videos»

Die beste Zeit des Jahres steht vor der Tür. Die Zeit, in der sich ein gutes Dutzend Ladies aus dem tiefsten Aargau bis zum hintersten Kaff in der Ostschweiz und sogar über die Landesgrenzen hinaus in ihre besten Spandex-Outfits werfen, um das Herz eines mit dem Prädikat «begehrt» versehenen Junggesellen zu erobern.

Um diesen geht es hier. Dennis Marbacher, 32 Jahre alt, geschätzter Körperfettanteil von fünf Prozent und einfach ein «facettenreicher Typ». Vom einfachen Pöstler hustlete er sich zum Finanzberater hoch, um nun in den Bachelor-Olymp aufzusteigen.

Mit Restbräune von der thailändischen Sonne plaudert er im Fragenbot aus dem Nähkästchen. Gewandet in ein weisses Hemd und eine muskelbetonte Weste, lässt er durch gelb getönte Brillengläser tief in seine romantische Seele blicken. Wer Wetten darauf abschliesst, wer die finale Rose des Hünen erhalten wird, tut gut daran, den subtilen Hinweisen bezüglich der Qualitäten seiner Traumprinzessin zu lauschen. Und er lässt durchblicken, welche No-Gos potentieller Partnerinnen ihm eine feine Zornfalte in die ansonsten glatte Stirn treiben.

Die acht Folgen der 13. Staffel von «Der Bachelor» sind übrigens ab Montag, den 21. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr auf 3+ zu sehen. Dann verteilt der Bachelor seine Rosen an Alessia, Aline, Anna, Celina, Celine, Laura, Mabel, Martha, Michèle, Sara, Sidney und Venance.



Video: watson/Hanna Dedial

Das könnte dich auch interessieren

Wer stöhnt hier? – Mit Bachelorette Larissa Hodgson

Video: watson

Der Bachelor im Plural-Test

Video: watson/Aya Baalbaki

Tattoo-Talk mit dem Bachelor