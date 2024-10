Sie unterhalten uns ab Oktober wieder mit ihren Flirts am TV: Dennis Marbacher und seine 12 Kandidatinnen. Bild: CH Media

Bachelor

ACHTUNG – das sind die Bachelor-Kandidatinnen 2024

Ja, es geht wieder los. Ab dem 21. Oktober steht der Montagabend wieder im Zeichen des TV-Flirtens. Dann startet nämlich die nächste Staffel des Schweizer Bachelors auf 3+. Hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack darauf:

Aber du bist ja eigentlich nur wegen der Kandidatinnen hier. Hier findest du alle Frauen, die dieses Jahr um Bachelor Dennis Marbacher (mit vielen Bildern!):

Inhaltsverzeichnis Alenssia Aline Anna Celina Celine Laura Mabel Martha Michèle Sara Sidney Venance

Alenssia

Bild: CH Media

Kommt aus: Augsburg (DE)

Augsburg (DE) Alter: 26 Jahre

26 Jahre Beruf: Landschaftsgärtnerin

Alenssia aus Deutschland hat bereits Reality-TV-Erfahrung (Take me Out XXL), doch weiss sie, worauf sie sich mit dem Schweizer Bachelor eingelassen hat? Sie wäre nicht die erste Deutsche, die von den etwas raueren Gepflogenheiten beim Schweizer Bachelor überrascht wird.

Bild: CH Media

Aline

Bild: CH Media

Kommt aus: Frauenfeld (TG)

Frauenfeld (TG) Alter: 25 Jahre

25 Jahre Beruf: Influencerin

Aline hat verschiedene Facetten, sagt sie selbst. Zum Beispiel zeigt sich die Thurgauerin gerne als Barbie. Im Konstrast dazu stehen ihre Tattoos. Zum Beispiel der Skorpion auf dem Bauch.

Bild: CH Media

Anna

Bild: CH Media

Kommt aus: Möhlin (AG)

Möhlin (AG) Alter: 24 Jahre

24 Jahre Beruf: Studentin

Die gebürtige Aargauerin lebt derzeit in Mailand, wo sie Musik und Schauspiel studiert. Dem Bachelor stellt sie sich in einem Vespa-Kleid vor. Falls jemand herausfindet, was das ist, darf die Person das gerne in der Kommentarspalte mitteilen.

Bild: CH Media

Celina

Bild: CH Media

Kommt aus: Winterthur (ZH)

Winterthur (ZH) Alter: 27 Jahre

27 Jahre Beruf: Projektleiterin im Marketing

Diese Winterthurerin boxt und reist gerne. Sieben Jahre lebte sie bereits im Ausland, zwei in den Niederlanden, fünf in Australien. Wie es um ihre Box-Künste steht, wissen wir nicht.

Bild: CH Media

Celine

Bild: CH Media

Kommt aus: Wattenwil (BE)

Wattenwil (BE) Alter: 28 Jahre

28 Jahre Beruf: Kosmetikerin

Celine ist im Turnverein, spielt Volleyball und liest gerne. Zudem kümmert sie sich um ihre 12-jährige Tochter, für die sie das alleinige Sorgerecht hat. Damit du dir das rechnen sparen kannst: Celine wurde mit 16 Jahren Mutter.

Bild: CH Media

Laura

Bild: CH Media

Kommt aus: Effretikon (ZH)

Effretikon (ZH) Alter: 25 Jahre

25 Jahre Beruf: Detailhandelsfachfrau

Über Laura verraten die Produzenten bereits vor der Show: «Gebürtig aus Gran Canaria ist sie sehr temperamentvoll undextrovertiert, das kommt nicht bei allen gut an.» Sie legt sich also gerne mit ihren Konkurrentinnen an.

Bild: CH Media

Mabel

Bild: CH Media

Kommt aus: Luzern (LU)

Luzern (LU) Alter: 21 Jahre

21 Jahre Beruf: Model

«Mabel ist Model und hat einen sensationellen Hüftschwung», so die Mitteilung von 3+. Auch sie ist Mutter und sucht nun eine ernsthafte Beziehung.

Bild: CH Media

Martha

Bild: CH Media

Kommt aus: Olten (SO)

Olten (SO) Alter: 20 Jahre

20 Jahre Beruf: Pferdefachfrau

Marta aus Olten ist gelernte Landwirtin, hat auf dem Bau gearbeitet und ist jetzt Bereiterin. Im Fachjargon heisst das Pferdefachfrau. Auch sie hat bereits TV-Reality-Erfahrung, vielleicht kennt ihr sie aus «Jung, Wild & Sexy: Refilled».

Bild: CH Media

Michèle

Bild: CH Media

Kommt aus: Bülach (ZH)

Bülach (ZH) Alter: 25 Jahre

25 Jahre Beruf: Model

Diese Kandidatin kommt frisch aus Los Angeles zurück. Die letzten fünf Jahre hat sie dort Schauspiel studiert und im Real-Estate-Business gearbeitet. Heute ist sie Model.

Bild: CH Media

Sara

Bild: CH Media

Kommt aus: Winterthur (ZH)

Winterthur (ZH) Alter: 26 Jahre

26 Jahre Beruf: Sachbearbeiterin

Auch Sara hat verschiedene Facetten. Den Bachelor begrüsst sie zum Beispiel mit einem Laptdance (sie hält sich mit Poledance fit), im Allgemeinen ist sie aber sehr scheu und zurückhaltend.

Bild: CH Media

Sidney

Bild: CH Media

Kommt aus: Trin Mulin (GR)

Trin Mulin (GR) Alter: 24 Jahre

24 Jahre Beruf: Innendekorateurin

Sidney wagt sich für die Liebe ins Flachland. Ihr Traum ist es allerdings, einen Campingvan auszubauen und damit die Welt zu bereisen. Das Flachland ist also nur eine Zwischenstation für sie.

Bild: CH Media

Venance

Bild: CH Media

Kommt aus: Brig-Glis (VS)

Brig-Glis (VS) Alter: 29 Jahre

29 Jahre Beruf: Movement Director

Diese Walliserin arbeitet als Movement Director, also mit Schauspielerinnen und Schauspieler, damit diese sich auch durch ihre Bewegungen auszudrücken wissen. Auch sie hat Reality-TV-Erfahrung und einen Sohn.