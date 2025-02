«Hätte uns aufs Niveau von Angola, Kongo, Kirgistan zurückgeworfen»

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

quelle: dr. angeliki savvantoglou of bear bones

So viel Plastikmüll gelangt in die Umwelt

Abstimmung zur Umweltverantwortungsinitiative: Alle Resultate des Sonntags live

Der erste Abstimmungssonntag des Jahres 2025 steht an. Am 9. Februar befinden die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Umweltverantwortungsinitiative. Hier findest du alle Resultate live.

Die Initiantinnen und Initianten haben sich zum Ziel gesetzt, dass die Schweizer Wirtschaft die Lebensräume im In- und Ausland nur noch so stark belasten darf, wie sich diese auch wieder erholen können. So soll die natürliche Lebensgrundlage langfristig erhalten bleiben. Die Initiative steckt für dieses Ziel einen Zeitraum von zehn Jahren ab. Mehr Informationen dazu findest du hier.