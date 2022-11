Nico quält sich auf dem Eis – 15-jähriges Supertalent lacht sich schlapp

Franzo(h)ni Talent

Nico quält sich auf dem Eis – 16-jähriges Supertalent lacht sich schlapp

Kimmy Repond – ein Name, den man in der Eiskunstläufer:innen-Szene kennen muss. Die Baslerin ist 16 Jahre alt und hat bereits 5 Schweizer Meistertitel abgesahnt. Dazu kommen weitere neun internationale Siege. Dieses Jahr wurde Kimmy Siebte an ihrer ersten Junioren-WM – und somit beste Europäerin.

Nico dachte sich bei diesen beeindruckenden Fakten: «Na dann! Ab aufs Eis!» Also traf er in der St. Jakobshalle in Basel Kimmy zum Training.

Wie er sich angestellt hat? Es bleibt jedenfalls für alle unvergesslich:

