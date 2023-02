Video: watson/Aya Baalbaki

Du denkst, jemand interessiert sich für dich im Gym? Falsch gedacht!

Soll ich mir die Haare frisieren, bevor ich ins Fitnessstudio gehe? Mich schminken? Was soll ich anziehen? Was, wenn mich alle anstarren, weil ich die Übung noch nicht so gut kann?

Solche Gedanken kennen die meisten Fitnessgänger:innen nur allzu gut. «Gym Anxiety» nennt sich das. Man macht sich Sorgen darüber, was andere über das Aussehen oder die Trainingsweise denken.

Diesen Gedanken möchte die TikTokerin Natalee Barnett nun entgegenwirken. Sie stellt sich im Pyjama oder in pinken Moon Boots ins Fitnessstudio und filmt sich dabei. Ihre Videos werden millionenfach geschaut. Was dabei auffällt: Es interessiert sich niemand für sie. Aber wirklich niemand.

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)

