Schweiz

Depression: Wie Patrick mit den erdrückenden Gefühlen umgeht



Video: watson/Aya Baalbaki

«Ich hatte Angst davor, wie mein Vater zu enden» – So fühlt sich Patricks Depression an

Patrick Küng weiss, was es heisst, antriebs- und hoffnungslos zu sein. Seit Jahren schon leidet er an einer Depression. Er weiss aber auch, wie wichtig es ist, professionelle Hilfe anzunehmen.

Der 36-jährige Aargauer scheut sich nicht davor, offen und ehrlich über seine psychische Erkrankung zu sprechen. Sein Ziel: Betroffene sollen sich in diesem düsteren Loch, fern von jedem Hoffnungsschimmer, nicht alleine fühlen. Als Patrick 6 Jahre jung war, hatte sich sein Vater sein Leben genommen. Grund: Depressionen.

Bei Patrick hat sich die Krankheit vor einigen Jahren abgezeichnet. Den absoluten Tiefpunkt erreichte er Ende 2020, als er in seinem langjährigen Job gekündigt wurde. Aus finanziellen Gründen musste er anschliessend aus seiner Wohnung ausziehen, in der er sich sehr wohl fühlte.

Als ob nicht schon genug, war da auch noch dieser Corona-Lockdown. Definitiv zu viel für jemanden, der psychisch ohnehin schon labil war. Patrick war sich bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Auf Empfehlung seiner Psychologin liess er sich schlussendlich in eine Klinik einweisen. «Es war das Beste, was mir hätte passieren können», so der Aargauer.



Patricks ganze Geschichte siehst du im Video:

Video: watson/Aya Baalbaki

Lass dir helfen! Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

