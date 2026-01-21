Video: watson/lucas zollinger

So fliegt Trump durch die Schweiz

Mehr «Videos»

Am Mittwochmittag ist US-Präsident Donald Trump am Flughafen Zürich gelandet. Kurz nach seiner Ankunft in Kloten flog er im Helikopter weiter ans WEF nach Davos.

Wie Trump durch die Schweiz fliegt, siehst du im Video:

Video: watson/lucas zollinger

(sel)

Weitere Videos zum WEF:

Wir haben den «Net Worth» der WEF-Teilnehmerinnen und -teilnehmer gecheckt

Video: watson/kilian marti, michael shepherd

Hier lästert Trump über Ex-Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter

Video: watson/Elena Maria Müller

«Er ist professionell und ehrlich» – wir haben am WEF mit einem Trump-Anhänger gesprochen