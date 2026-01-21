So fliegt Trump durch die Schweiz
Am Mittwochmittag ist US-Präsident Donald Trump am Flughafen Zürich gelandet. Kurz nach seiner Ankunft in Kloten flog er im Helikopter weiter ans WEF nach Davos.
Wie Trump durch die Schweiz fliegt, siehst du im Video:
(sel)
