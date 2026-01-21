recht sonnig
DE | FR
burger
Videos
Schweiz

Donald Trump am WEF 2026: So fliegt er durch die Schweiz

Video: watson/lucas zollinger

So fliegt Trump durch die Schweiz

21.01.2026, 16:5321.01.2026, 17:15

Am Mittwochmittag ist US-Präsident Donald Trump am Flughafen Zürich gelandet. Kurz nach seiner Ankunft in Kloten flog er im Helikopter weiter ans WEF nach Davos.

Wie Trump durch die Schweiz fliegt, siehst du im Video:

Video: watson/lucas zollinger

(sel)

Mehr zum Thema:

Weitere Videos zum WEF:

Wir haben den «Net Worth» der WEF-Teilnehmerinnen und -teilnehmer gecheckt

Video: watson/kilian marti, michael shepherd

Hier lästert Trump über Ex-Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter

Video: watson/Elena Maria Müller

«Er ist professionell und ehrlich» – wir haben am WEF mit einem Trump-Anhänger gesprochen

Video: watson/kilian marti, yann lengacher
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das ist die Gästeliste des WEF 2026
1 / 60
Das ist die Gästeliste des WEF 2026

US-Präsident Donald Trump kommt 2026 nach Davos. Er war schon 2018 und 2020, also in seiner ersten Amtszeit, am WEF zu Gast. Hier wird er 2018 von den Bundesräten Cassis (ganz rechts), Schneider-Amman (2. von rechts) und Berset begrüsst.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Finanzminister verwechselt Schweiz und Frankreich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Spieler verlassen Feld, Panenka-Fail, Tumulte – irre Szenen im Afrika-Cup-Final
Der Afrika-Cup erlebt ein völlig irres Ende. Gastgeber Marokko verliert nach Verlängerung gegen Senegal. Die Westafrikaner mussten einiges erdulden, ehe sie feiern konnten – sorgten aber auch selbst für Kontroversen.
Unfassbare Szenen im Finale des Afrika-Cups: Beim Duell zwischen Marokko und dem Senegal ist es kurz vor Ende der Partie zu einem Eklat gekommen. Die Mannschaft des Senegal verliess nach Aufforderung ihres Trainers Pape Thiaw geschlossen das Spielfeld, kehrte erst nach gut zehn Minuten auf den Rasen zurück.
Zur Story