Anna und Sabeth im Gurten-Festival-Umstyling

Die Festivalsaison ist für viele die Gelegenheit, das stylishste Outfit, die freshste Frisur und die schönste Schminke. Anna und Sabeth fühlten sich auf dem Gurten ein bisschen underdressed, deshalb haben sie sich auf dem Festivalgelände einmal umgesehen, um zu schauen, was man dagegen so tun kann. Und sie wurden fündig. Vorhang auf für Glitzer, Glitzer uuuund ... noch mehr Glitzer:

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Die Zarin krault ihm die Eier»: Der Mord am gottlosen Scharlatan Rasputin

Wo der Wille liegt: So prägt die Moral die Gegenoffensive in der Ukraine

«Heisseste Klimalüge des Jahres» – Verwirrung um 48-Grad-Hitze in Italien

Frau gibt für Social Media vor, am Strand Müll zu sammeln – tut dabei aber das Gegenteil

4. Juli, Canggu auf der indonesischen Insel Bali. Eine Frau sammelt am Strand Müll etwas, stopft es in einen Müllsack und wird dabei gefilmt. Es ist aber nicht so, wie es scheint.