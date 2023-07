Liveticker

Am Gurtenfestival regnet es in Strömen – wir sind trotzdem hier

Endlich ist es so weit! Auf dem Gurten geht es am Mittwoch wieder los mit dem Berner Kultfestival. In diesem Jahr wird sogar an fünf statt nur an vier Tagen Musik gemacht. Der Güsche feiert nämlich seinen 40. Geburtstag – und watson ist natürlich mit von der Partie.

Nachdem Sergio schon am Openair St. Gallen war und Salome als Nicht-mega-Hiphop-Fan vom Openair Frauenfeld berichtete, stehen nun Lucas, Larissa und ich auf der Matte. Hier erfährt ihr, wer spielt, wie das Wetter ist und alles, was sonst noch so los ist in Bern.

Das Wichtigste in Kürze

Datum: 12. bis 15 Juli 2023

12. bis 15 Juli 2023 Headliner: Apache 207, Rosalia, Deichkind, J Balvin, Lil Nas X, Die Toten Hosen

Apache 207, Rosalia, Deichkind, J Balvin, Lil Nas X, Die Toten Hosen Line-Up: Das gesamte Programm findest du hier.

Das gesamte Programm findest du hier. Alles, was du sonst noch wissen willst, findest du auch hier.