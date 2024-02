Jeweils am ersten Mittwoch im Februar findet in der Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Heute, am 7. Februar, ist es so weit: Der Sirenentest 2024 wird durchgeführt. Der allgemeine Alarm wird von 13.30 bis 14.00 Uhr getestet und der Wasseralarm von 14.10 bis 16.30 Uhr.

Uferweg-Gegner wohnt am See, ist Naturschutz-Präsident – und seine Familie verbaut den See

Tracy Chapmans «Fast Car» geniesst Renaissance an den Grammys

36 Jahre ist es her, seit der Hit «Fast Car» von Tracy Chapman die Charts eroberte. Am Sonntag erlebte das Lied an den Grammy Awards in London eine Renaissance. Der Sänger Luke Combs performte eine Coverversion des Songs, worauf plötzlich auch Tracy Chapman mit ihm auf der Bühne stand. In einem Video vor dem Auftritt erklärt Combs, dass der Song «Fast Car» für ihn ein Lieblingslied gewesen sei, bevor er überhaupt wusste, was ein Lieblingslied ist. Sein Vater habe ihm den Song immer vorgespielt. Dass wenige Minuten später Tracy Chapman auf der Bühne stehen würde, davon wird im Video nichts erwähnt. Ausschnitte des Auftritts gibt es hier: