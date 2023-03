Video: twitter/Matt Devitt

Wenn deine Haare so stehen, dann renn! Nicht wie diese Menschen hier

Auf Twitter macht ein Video die Runde, das zeigt, wie sich mehrere Menschen auf einem Schiff darüber amüsieren, dass ihnen die Haare zu Berge stehen. Dahinter steckt kein Social-Media-Trend, sondern eine lebensgefährliche Situation.

Über ihnen bahnt sich ein heftiges Gewitter an. Der Grund dafür, dass sich ihre Haare aufstellen, ist, dass sich ein Blitz in diesem Moment einen Ort zum Entladen sucht. Zwischen der Erde und einer Wolke baut sich eine elektrische Spannung auf. Weil sich gleichgepolte Ladungen an den Haarspitzen abstossen, geschieht dies strahlenförmig vom Kopf weg. Dieses physikalische Phänomen nennt sich «Fangladung».

Unvergessen: Michael McQuilken, rechts, war 18 Jahre alt, als er und sein Bruder Sean (12), 1975 den Moro Rock in Kalifornien bestiegen. Das Foto wurde jahrelang verwendet, um vor den Gefahren eines drohenden Blitzeinschlags zu warnen.

Der Blitz wählt laut «wetteronline.ch» aus diesen Angeboten den attraktivsten Weg – den Weg des geringsten elektrischen Widerstands. Die Menschen auf dem Schiff hätten sich also sofort in Sicherheit bringen müssen. In geschlossenen Räumen oder im Auto ist die Gefahr am geringsten.

Video: twitter/Matt Devitt

