Video: watson/Aya Baalbaki

11 Meter langer Buckelwal strandet in New York – es ist kein Einzelfall

Es ist bereits der achte Wal, der innerhalb eines Jahres an der US-Atlantikküste strandet. Am Montagmorgen wurde ein 11 Meter langer Buckelwal am Lido Beach West Town Park entdeckt.

Helferinnen und Helfer benutzten einen Bagger, um das tote Tier vom Wasser wegzuziehen, damit es nicht wieder ins Meer gespült wird. Wie es dazu kommen konnte, ist weiterhin unklar:

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)

Mehr Videos gefällig?

Frau von US-Präsidenten-Kandidat kollabiert – seine Reaktion sorgt für rote Köpfe

Video: watson/Aya Baalbaki

Kanadierin macht Schmuck aus Sperma – ja, du hast richtig gelesen

Video: watson/lucas zollinger

Geschlagen und ausgebuht: Tourist klettert auf heiligen Maya-Tempel