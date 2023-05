Video: watson/Aya Baalbaki

Taylor Swift schreit Security-Mann an – weil er einen Fan geschubst hat

Taylor Swift ist gerade in den USA im Rahmen ihrer «The Eras»-Tour unterwegs. Beim Konzert in Philadelphia kam es zu einer kuriosen Szene. Die Sängerin schreit dabei einen Security-Mann an, weil dieser scheinbar einen ihrer Fans geschubst hat. Daraufhin nimmt die 33-Jährige ihren Fan in Schutz. Der Clip dieser Aktion geht nun viral:

