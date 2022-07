sunbedwars: Hotelgäste kämpfen in Ferien um Liegestühle

Video: watson

#sunbedwars – wie sich Badegäste um Liegestühle fetzen

Gutes Essen, Sonnenstrahlen, gemütlich ausschlafen und den Tag am Pool oder Strand verbringen: Viele stellen sich so die optimalen Sommerferien vor. Verständlich, dass man als Badegast für das Ferienerlebnis auch den besten Liegestuhl in Pool-Nähe ergattern möchte. Und manchmal dafür auch die ein oder andere Strapaze auf sich nimmt.

Wie der Hashtag «sunbedwars» auf TikTok zeigt, läuten dieses Jahr viele Urlauberinnen und Urlauber die nächste Runde im Kampf um die besten Liegestühle ein. Schon früh morgens – und manchmal sogar nachts – stehen die Leute mit Handtüchern bewaffnet vor dem Pool und warten darauf, bis das Hotelpersonal den Weg freigibt. Sind die Schranken aufgehoben, gibt es kein Halten mehr: Sofort laufen die Badelustigen los, um sich einen Liegestuhl zu sichern.

Um dem Wahn rund um die Liegeplatz-Reservationen entgegenzuwirken, haben viele Hotels inzwischen verboten, vor 10 Uhr Handtücher auf den Liegen zu platzieren. Falls ein paar Gäste trotzdem Liegestühle mit ihren Handtüchern belegt haben, sammelt das Hotelpersonal die Tücher wenig später einfach wieder ein. (fwe)

Video: watson

Weitere Videos:

Mini-Tornado wirbelt Badegästen Liegestühle um die Ohren Video: watson

Seltene Vogel-Dame wartet in englischem Zoo auf Lebenspartner, um Art zu retten Video: watson