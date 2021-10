Video: watson/Salome Woerlen, Emily Engkent

Wein doch

Salome beklagt sich über Musikauswahlverantwortlichkeitsdruck

«Wein doch!» – das Format, in dem sich Leute betrinken und dabei ihr Leid von der Seele reden dürfen. Diese Woche beklagt sich Salome über DJ-Druck. (Also den Druck, der entsteht, wenn du verantwortlich für die Musik an einer Party bist. Nicht irgendein DJ, der DJ-Druck heisst. Wie sollen wir das sonst nennen? Musikauswahlverantwortlichkeitsdruck?)

Wein doch Abonnieren Abonnieren

Video: watson/Salome Woerlen, Emily Engkent

Mehr «Wein doch»:

«Du kannst sie nicht vermeiden!» – Salome hasst Film-Trailer

Video: watson/Salome Wörlen, Emily Engkent

«Mobile Lautsprecher sind der Untergang der Freiheit»

Video: watson/Jovin Barrer, Emily Engkent

«Kabellose Kopfhörer sind der Tod des Rock'n'Roll»

Video: watson/Emily Engkent

«Du findest Deutschrap sch**sse? Ich finde dich sch**sse!»