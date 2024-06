Video: watson/Nico Bernasconi

Gemüseroulette

«Da kannst du dir den Flug sparen!» – Nico & Noah bringen Sizilien in eure Küchen 🇮🇹

noah bachofen, nico franzoni, nico bernasconi, lucas zollinger

Es ist wieder Freitag, es wird wieder am Rad gedreht. Und dieses beschert uns heute … Trommelwirbel … 🥁 … die Tomate! Kulinarisch verschlägt es unsere beiden Freunde, Spitzenkoch Noah Bachofen und watson-Kochnovize Nico Franzoni, damit in die Stiefelspitze Italiens, nach Sizilien, in die Heimat der legendären Arancini. Nico freut sich, ihr freut euch, wir alle freuen uns!



Was es heute ebenfalls zu sehen gibt: Wie man Zwiebeln NICHT schneidet, presented by Nico Franzoni.

Rezept zum Nachkochen

Zutaten

Risotto

300 Gramm Reis (kein Basmati!!!)

1 Stück rote Zwiebeln

1 Knoblauch

1 Deziliter Gemüsebouillon

1 Deziliter Tomatenpassata oder Pelati

1 Schluck Weisswein

1 Schluck Olivenöl

50 Gramm Butter

50 Gramm Parmesan

Salz

Pfeffer



Arancini

2 Eier

150 Gramm Paniermehl

10 Gramm Basilikum

150 Gramm Mozzarella

Rapsöl (zum Frittieren)

Tomatensugo



Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen, fein hacken. Olivenöl in einer Pfanne warm werden lassen. Reis mit Zwiebel, Knoblauch und Tomatenpüree vermengen und dazugeben. Unter Rühren dünsten, bis er glasig ist. Wein dazugiessen, vollständig einkochen. Bouillon unter häufigem Rühren nach und nach dazugiessen, sodass der Reis immer knapp mit Flüssigkeit bedeckt ist, circa 20 Minuten köcheln. Über Nacht auskühlen lassen.



Tomatensugo aufsetzen. Basilikum hacken und in die Risottomasse kneten. Mozzarella in Würfel schneiden. Aus Risottomasse Bällchen formen, dazu je einen gehäuften Esslöffel Risotto in die nasse Handfläche geben, eine Vertiefung eindrücken und Mozzarella-Würfelchen hineindrücken. Mit Ei und Mehl panieren. Im Pflanzenöl frittieren.



