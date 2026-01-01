klar-1°
Die watson-Redaktion präsentiert ihre Neujahrsvorsätze

Video: watson

Das sind die Neujahrsvorsätze der watson-Redaktion

Ein neues Jahr hat begonnen und was gehört da immer dazu? Klaro, Neujahrsvorsätze. Unsere watsons haben sich da auch so einiges vorgenommen.
01.01.2026, 18:5201.01.2026, 18:52
Team watson
Team watson

Neues Jahr, neues Glück. Gesünder essen, mehr Sport, mehr Zeit für sich, pipapo. Auch die watson-Redaktion ist nicht von Aktivismus zum Jahresbeginn gefeit und nimmt den Mund einigermassen voll. Ende Jahr wird abgerechnet. Wie sieht's bei dir aus?

Was glaubst du: Wie lange wirst du deine guten Vorsätze einhalten?
An dieser Umfrage haben insgesamt 649 Personen teilgenommen
Was hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen? Ab damit in die Kommentare!
Video: watson

