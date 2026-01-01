Video: watson

Das sind die Neujahrsvorsätze der watson-Redaktion

Ein neues Jahr hat begonnen und was gehört da immer dazu? Klaro, Neujahrsvorsätze. Unsere watsons haben sich da auch so einiges vorgenommen.

Neues Jahr, neues Glück. Gesünder essen, mehr Sport, mehr Zeit für sich, pipapo. Auch die watson-Redaktion ist nicht von Aktivismus zum Jahresbeginn gefeit und nimmt den Mund einigermassen voll. Ende Jahr wird abgerechnet. Wie sieht's bei dir aus?

Was glaubst du: Wie lange wirst du deine guten Vorsätze einhalten? 1 Woche 1 Monat 3 Monate Gute Vorsätze – öööh, was ist das? Ich nehme mir keine guten Vorsätze fürs Neue Jahr. 1 ganzes f*** Jahr! Selbstverständlich! Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 649 Personen teilgenommen

Was hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen? Ab damit in die Kommentare!

