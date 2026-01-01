Das sind die Neujahrsvorsätze der watson-Redaktion
Ein neues Jahr hat begonnen und was gehört da immer dazu? Klaro, Neujahrsvorsätze. Unsere watsons haben sich da auch so einiges vorgenommen.
Neues Jahr, neues Glück. Gesünder essen, mehr Sport, mehr Zeit für sich, pipapo. Auch die watson-Redaktion ist nicht von Aktivismus zum Jahresbeginn gefeit und nimmt den Mund einigermassen voll. Ende Jahr wird abgerechnet. Wie sieht's bei dir aus?
Was hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen? Ab damit in die Kommentare!