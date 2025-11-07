Hochnebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

FIFA: Trump gilt als Favorit auf den Friedenspreis

President Donald Trump and FIFA president Gianni Infantino pose for a photo in Sharm el-Sheikh, Egypt, Monday, Oct. 13, 2025. (Suzanne Plunkett, Pool Photo via AP) Egypt Mideast Wars
Erhält Donald Trump dank Gianni Infantino endlich seinen Friedenspreis?Bild: keystone

Trump gilt als Favorit: FIFA vergibt erstmals einen Friedenspreis

Anfang Dezember werden die WM-Gruppen ausgelost. Doch das ist nicht der einzige Programmpunkt der FIFA. Neuerdings wird auch ein Friedenspreis vergeben. Dies dürfte besonders Donald Trump freuen.
07.11.2025, 09:3707.11.2025, 09:37
Ein Artikel von
t-online

In den zwei kommenden Wochen wird ein Grossteil der WM-Teilnehmer aus Europa ermittelt. Auch auf anderen Kontinenten werden noch entscheidende Qualifikationsspiele ausgetragen. Am 5. Dezember findet dann die Auslosung der Gruppen für die Weltmeisterschaft 2026 statt. In der US-Hauptstadt Washington findet das Event statt.

Dort wird auch erstmals der neu geschaffene FIFA-Friedenspreis verliehen. Das kündigte der Weltverband nun an. Der Preis soll Menschen würdigen, die weltweit in besonderer Weise zur Förderung von Frieden beigetragen haben.

FIFA-Präsident Gianni Infantino wird die Auszeichnung persönlich am 5. Dezember in Washington D.C. überreichen. Ziel des Preises sei es laut FIFA, jene ins Rampenlicht zu rücken, die sich intensiv für Versöhnung und Verständigung einsetzen.

epa12506628 FIFA President Gianni Infantino speaks during the America Business Forum inaugural U.S. edition, taking place at the Kaseya Center in Miami, Florida, USA, 05 November 2025. The two-day sum ...
Infnatino wird den Preis persönlich übergeben.Bild: keystone

Infantino erklärte in einer Mitteilung des Verbands, dass es gerade in einer zunehmend unruhigen und gespaltenen Welt von zentraler Bedeutung sei, den Einsatz jener Personen anzuerkennen, die sich um den Frieden verdient gemacht hätten. Fussball stehe für Zusammenhalt, betonte der Schweizer, und könne Hoffnung für kommende Generationen bringen.

Wer den Preisträger bestimmt oder nach welchen Kriterien ausgewählt wird, liess der Verband jedoch offen. Ein Sprecher wollte auf Nachfrage des Portals «The Athletic» keine weiteren Details nennen.

Was spricht für Trump?

Die Ankündigung erfolgt wenige Tage vor Infantinos geplanter Rede beim America Business Forum in Miami, Florida. Dort wird auch US-Präsident Donald Trump erwartet, der am Mittwoch anlässlich des Jahrestags seiner Wiederwahl sprechen soll. Das ist nicht der einzige Grund, weshalb einige Beobachter damit rechnen, dass Trump zu den Kandidaten für den Preis zählt.

So reagiert die FIFA auf Trumps Drohung, einigen Städten die WM-Spiele wegzunehmen

Bei einem gemeinsamen Pressetermin vor Monaten hatte Infantino zu Trump gesagt: «Wir vereinen die Welt, Herr Präsident, wir vereinen die Welt hier in Amerika, und darauf sind wir sehr stolz.» Auch das wird als Zeichen dafür gesehen, dass der US-Präsident womöglich Anfang Dezember von Infantino ausgezeichnet wird. Trump hatte sich in diesem Jahr intensiv für den Friedensnobelpreis beworben, ihn aber nicht gewonnen. (riz/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Österreich gewinnt die erste Tram-WM in Wien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
13
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Luftwaffe verliert dutzende Berufsmilitärpiloten
5
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
Alltags-Rezepte, die ich dauernd koche und die kaum 20 Minuten dauern
3
Spioniert die AfD für Russland? Das steckt hinter den Vorwürfen
4
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
5
Juso-Chefin stellt Keller-Sutter zur Rede – die Bundespräsidentin nutzt die Steilvorlage
Meistgeteilt
1
Nur männlich oder weiblich im US-Pass: Gericht stärkt Trump +++ Wieder Tote in der Karibik
2
Verurteilter Biathlon-Star verpasst Olympia nicht ++ Türkische Schiedsrichter verhaftet
3
Diesen Menschen gelangen die besseren Bilder des Supermondes als dir
4
Louvre-Räuber fordert in Nachrichten 8 Millionen Euro für Juwel
5
Mindestens elf Tote bei Brand in Seniorenheim in Bosnien
Darum verzichtet Yakin auf Okafor: «Hoffe, dass meine Worte irgendwann bei ihm ankommen»
Die Nati biegt in die entscheidende Phase der WM-Qualifikation ein. Trainer Murat Yakin spricht über seinen Plan, die überraschende Rückkehr von Christian Fassnacht und er erklärt, warum er auf Ardon Jashari und Noah Okafor verzichtet.
Mit zehn Punkten aus vier Spielen ist die WM-Qualifikation für die Schweizer Nati zum Greifen nah. Doch sie ist noch nicht gesichert. Die letzten beiden Spiele gegen Schweden (15. November) und Kosovo (18. November) entscheiden, ob die Schweiz das direkte WM-Ticket löst oder den Umweg über die komplizierten Playoffs gehen muss. Letzteres Szenario will Trainer Murat Yakin auf jeden Fall vermeiden.
Zur Story