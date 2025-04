Video: watson/lucas zollinger

Schweizer Freestyle-Skifahrer Andri Ragettli begeistert mit unglaublichem Stunt

Andri Ragettli hat es immer noch drauf, wie er in einem aktuellen Video auf Social Media beweist. Am diesjährigen Swatch Nines – einem Treffen für Freestyle-Athletinnen und -Athleten auf dem Schweizer Schilthorn – legte der mehrfache Weltcup-Sieger einen scheinbar unmöglichen Stunt hin: Er liess eine Drohne durch ihn hindurch fliegen, während er einen Salto machte. Du hast Schwierigkeiten, dir das vorzustellen? Dann schau’s dir an, man muss es einfach gesehen haben:

Für die spektakulären Aufnahmen musste der 26-jährige Freestyle-Skifahrer aus Flims einen sogenannten Double nose grab front flip machen – also einen Vorwärtssalto, bei dem er beide Spitzen seiner Ski hält. Der professionelle Drohnenpilot Jannis Hoffmann sollte dann durch das «Loch» fliegen, das dabei entsteht – in der Luft, versteht sich.

Crashs und Abstürze konnten die beiden Profis vermeiden. Sie brauchten sogar nur drei Anläufe, bis der Stunt gelang. Trotzdem war die Freude über den Erfolg gross – und die Aufnahmen begeistern auch Ragettlis Fans auf Social Media, wo sie nach einem Tag bereits über 300'000 Aufrufe und über 10'000 Gefällt-mir-Angaben haben. Auf YouTube hat er zusätzlich das ganze Making-of-Video mit einigen «Behind the scenes»-Aufnahmen hochgeladen. (lzo)

