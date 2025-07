Video: instagram/willsmith

«Fast ohnmächtig geworden» – Will Smith versucht sich als Alphornbläser

Will Smith singt (respektive bläst) in den sozialen Medien bereits die nächste Lobeshymne auf die Schweiz. Der Schauspieler und Rapper weilt aktuell wegen zweier Auftritte hierzulande – am vergangenen Samstag performte er am Gurtenfestival in Bern auf und am Mittwoch wird er auch noch am Paléo in Nyon auf der Bühne stehen.

Dazwischen hat er sich nun offenbar Zeit genommen, die hiesige Kultur näher kennenzulernen. In einem Post auf Instagram zeigt er, wie er sich im Alphornspielen versucht. Hier kannst du es dir anschauen und vor allem anhören:

Im Video ist zu sehen, wie Smith unter Anleitung einiger Profis der Alphorn-Gruppe «Echo du Bois Rond» versucht, dem Blasinstrument einige Töne zu entlocken. Sein Fazit: «Das Alphorn ist kein Witz!»

«Das braucht echt Lungenkraft!»

Smith merkte an, dass sich das Alphorn ähnlich wie eine Trompete spiele. Und er schaffte es tatsächlich, einige kräftige, wenn auch etwas schiefe, Klänge aus dem Alphorn zu stossen. Dabei muss wohl auch ordentlich Speichel im Spiel gewesen sein, denn mit einem Blick aufs Mundstück sagte Smith scherzhaft: «Ihr werdet danach ein Neues brauchen!»

In der Beschreibung zum Video, das nach rund zehn Stunden online bereits knapp 30'000 Likes hat, schreibt Smith, er sei «wirklich fast ohnmächtig» geworden. Die Userinnen und User sind in den Kommentaren begeistert. Und auch der Schauspieler und Musiker selbst scheint noch nicht genug zu haben. Ebenfalls in der Caption fragt er, was er an seinem freien Tag in Genf sonst noch tun soll. Es dürfte also noch mehr Smithscher Schweiz-Content folgen. (lzo)

