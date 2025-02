Video: watson/lucas zollinger

«SIIIUUUU» – so feierten CR7-Fans den Geburtstag ihres Idols in New York

Mehr «Videos»

Der Bildhauer Sergio Furnari enthüllte am Mittwoch ein riesiges Denkmal auf dem Times Square in New York City, um den berühmten portugiesischen Fussballspieler Cristiano Ronaldo an seinem 40. Geburtstag zu ehren. Viele Fans reisten – teilweise von weit her – an, um dem Event beizuwohnen und gemeinsam Ronaldos Catchphrase «SIIUUU» zu skandieren. So ging es auf dem (sonst schon) geschäftigen Times Square zu und her:

Video: watson/lucas zollinger

Sergio Furnari schuf die 12 Fuss (oder 3,6 Meter) hohe Bronzeskulptur, um «das Wesen Ronaldos nicht nur als Sportler zu verewigen, sondern auch als kulturelle Ikone, die Milliarden Menschen auf der ganzen Welt inspiriert hat», heisst es in einer Presseerklärung.

«Cristiano Ronaldo ist mehr als nur ein Fussballspieler; er ist ein Symbol für Ausdauer, Exzellenz und globale Einheit, das mich bei der Schaffung dieses Meisterwerks inspiriert hat.» Sergio Furnari, Bildhauer

Videos vom Times Square zeigten, wie Ronaldo-Fans auf Trommeln schlugen, sangen und um die auf einem Pickup montierte, in Grün, Rot und Gold gestrichene Statue tanzten.

Weltrekordversiiuuuuch – Urteil steht noch aus

Furnari hoffte, die Anwesenden könnten den Weltrekord für die meisten Menschen brechen, die gleichzeitig den Siegesschrei «SIUUU» ausstossen. Es handelt sich dabei um den legendären Torjubel Ronaldos, der dabei jeweils auf die Eckfahne zuläuft, mit weit ausgebreiteten Armen einen hohen Sprung macht und dann mit einem kraftvollen Stand landet, während er «SIIIIUUUUU» ruft. Ein Vertreter von Guinness World Records konnte am Mittwoch nicht mit Sicherheit sagen, ob es für den Weltrekord gereicht hat.

Furnari will seine Statue nicht auf dem Times Square lassen, sondern mit ihr um die Welt reisen. Wo sie als nächstes ausgestellt werden soll, ist noch nicht klar.

Mehr Fussball-Videos:

Sandra spielt am Homeless World Cup

Video: watson/alina kilongan, nico bernasconi

Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt

Video: watson/sandro zappella, linda beciri

US-YouTuber trifft Cristiano Ronaldo – und dreht völlig durch