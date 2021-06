Videos

Sport

Polen: Fallschirmspringer landet mitten im Fussballspiel



Video: watson/leb

Fallschirmspringer crasht auf Fussballfeld

Ein Spiel in der fünften Liga in Polen letzten Sonntag wurde von einem unerwarteten Gast unterbrochen. Ein Fallschirmspringer landete während des Spiels in der Mitte des Platzes.

Alle auf dem Platz gingen mit der ungewohnten Situation ziemlich gelassen um. Die Spieler wichen dem Eindringling aus der Luft aus, der Stadionsprecher lachte herzhaft. Doch vom Schiedsrichter bekam der Fallschirmspringer eine gelbe Karte.

(leb)

Video: watson/leb

Mehr Videos:

Dieser Australier fliegt mit einem selbstgebauten «Copterpack» durch die Lüfte

Video: watson

Krasses Video: Kameramann rast schneller als die Sprinter

Video: watson

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Drohnen als Dankeschön 1 / 13 Drohnen als Dankeschön Militär-Flugzeug zerstört Spital-Landeplatz Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter