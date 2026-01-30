bedeckt
Knies Kinderzoo: Nach 60 Jahren ersetzt E-Tram pferdegezogenes Tram

Video: watson/Emanuella Kälin

So sieht das neue E-Tram im «Knies Kinderzoo» aus

30.01.2026, 19:2630.01.2026, 19:27

Nach 60 Jahren heisst es in «Knies Kinderzoo» Abschied nehmen von der Pferdestärke. Das traditionsreiche Rössli-Tram wird durch eine moderne elektrische Variante ersetzt: Neu fährt ein E-Tram durch den Kinderzoo in Rapperswil. Heute drehte das Tram dort seine erste Runde.

Das Projekt dauerte rund zwei Jahre und entstand in Zusammenarbeit mit Stadler Rail und der Schweizerischen Südostbahn. Entwickelt und gebaut wurde das Fahrzeug ausschliesslich von Lernenden. Die drei Pferde, die bisher die Gäste durch den Zoo kutschiert hatten, können gemäss Zoodirektorin Sibylle Marti nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ausserdem sei das neue Angebot im Vergleich zur Variante mit Pferdestärke auch rollstuhlgängig.

Zu den Kosten des Projekts macht der Zoo keine Angaben. Ab dem 31. Januar ist das neue E-Tram in «Knies Kinderzoo» dann regulär im Einsatz.

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

